Папа рулит: смотреть 68 серию онлайн (эфир от 26.03.2021)
26 марта 2021 18:44
Папа рулит: смотреть 68 серию онлайн (эфир от 26.03.2021)
кадр из сериала
26 марта на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 68 серию сериала Папа рулит. 68 серию ситкома Папа рулит смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Папа рулит: Если в первых сезонах «Папа рулит» зритель подружился с героями сериала, то сейчас пришло время породниться. Саша и Настя очень открытые люди, поэтому с самого начала они делились многими своими проблемами. Теперь зритель узнает об истинных скелетах в шкафу, которые героям ситкома точно не скрыть. Если раньше самым большим ужасом Саши было остаться наедине с дочерью, у которой впервые начались критические дни, то в этот раз он окажется в ловушке – Катя убежит из дома, Настя станет главной на стройке, Даня едва не разобьет автомобиль, а Ева... Ева, как всегда, просто лапочка. В новом сезоне самые большие изменения произойдут в жизни Марка. Они довольно трагические и неожиданные.
68 серию сериала Папа рулит смотрите в 19:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.