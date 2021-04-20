Пришелец-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
20 апреля 2021 17:10
Пришелец-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
кадр из сериала
20 апреля на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 серию сериала Пришелец-2. 14 серию ситкома Пришелец 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Пришелец-2: Кто сказал, что инопланетных существ не существует? Оксана и ее семья могут уверенно покрутить пальцем у виска перед этим человеком. Ведь в их спокойные будни ворвалось настоящее «космическое счастье»! Пришелец Ваня уже длительное время живет в их семье и пытается изучать человеческую культуру. Удастся ли ему освоить эту нелегкую науку, когда даже сами люди еще ее совершенно не знают?
14 серию сериала Пришелец-2 смотрите 20 апреля в 19:45 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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