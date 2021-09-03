Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 03.09.2021)

Однажды под Полтавой-13: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 03.09.2021)
пресс-служба
3 сентября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят заключительную 20 серию сериала Однажды под Полтавой-13. 20 серию 13 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 20 серии сериала Однажды под Полтавой-13: Юрчик романтик-лентяй, кум-аферист, красивая Яринка, дед Петро и харизматичная продавщица Вера. Вместе они всегда найдут забавные приключения и станут их частью. Однако, удастся ли им найти выход из сложных ситуаций? Смогут ли такие разные герои найти общий язык? – Узнавайте после просмотра проекта «Однажды под Полтавой» и зарядитесь позитивной энергией на весь день.