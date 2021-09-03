Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 03.09.2021)

3 сентября 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 03.09.2021)
Однажды под Полтавой-13: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 03.09.2021)
пресс-служба

3 сентября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят заключительную 20 серию сериала Однажды под Полтавой-13. 20 серию 13 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеКлятва врача: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Смотрите в 20 серии сериала Однажды под Полтавой-13: Юрчик романтик-лентяй, кум-аферист, красивая Яринка, дед Петро и харизматичная продавщица Вера. Вместе они всегда найдут забавные приключения и станут их частью. Однако, удастся ли им найти выход из сложных ситуаций? Смогут ли такие разные герои найти общий язык? – Узнавайте после просмотра проекта «Однажды под Полтавой» и зарядитесь позитивной энергией на весь день.

20 серию сериала Однажды под Полтавой-13 смотрите в 21:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы ТЕТ видео Однажды под Полтавой сериалы 2021 ситком сериалы онлайн Однажды под Полтавой-13

Материалы по теме

Участковый с ДВРЗ: телеканал ICTV рассекретил дату премьеры 2 сезона сериала
Анонсы на ТВ

Участковый с ДВРЗ: телеканал ICTV рассекретил дату премьеры 2 сезона сериала
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 1 серию от 30.08.2021
Сериалы

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 1 серию от 30.08.2021
МастерШеф-11: Кто пройдет в 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны
Анонсы на ТВ

МастерШеф-11: Кто пройдет в 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны
МАСКА 2 сезон: в новом сезоне шоу появится настоящая Фея, с крыльями весом больше 10 кг
Новости

МАСКА 2 сезон: в новом сезоне шоу появится настоящая Фея, с крыльями весом больше 10 кг

Популярное на сайте

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе

Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK