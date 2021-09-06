Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 6 серию от 01.09.2021

1 сентября на 1+1 вышла 6 серия сериала Моя любимая Страшко. 6 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Новый комплект косметики зашел слишком хорошо: ведь прибыль на продажу превысила все ожидания. Макс предлагает Насте повышение за очень хорошо выполненную работу. Георгий начинает ухаживать за Ольгой, чтобы получить через нее необходимую секретную информацию о компании Максима. Конкуренты запускают антикампанию против "Bon Visage", которая ударила по имиджу компании. Между тем Настя замечает знаки внимания со стороны начальника и постепенно влюбляется в Максима.

6 серию сериала Моя любимая Страшко от 01.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.