Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 42 серию от 18.10.2021

18 октября на 1+1 вышла 42 серия сериала Моя любимая Страшко. 42 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 42 серии сериала Моя любимая Страшко

Максим в качестве подарка приглашает Настю в кино на ночной сеанс, однако свидание выходит максимально неловким. Настя, стремясь развить сексуальную энергию, скачивает специальную аудиокнигу. Подруги советуют Глушко подготовиться к первому сексу с Максимом и перед этим сходить на настоящий тренинг. Между тем Янину приглашают стать лицом известного журнала «Инфлюенсер», но очень не вовремя, ведь у нее появляется аллергия.

42 серию сериала Моя любимая Страшко от 18.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.