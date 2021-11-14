Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 10 серию от 01.11.2021
14 ноября 2021 17:50
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 10 серию от 01.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV
1 ноября на НЛО TV вышла 10 серия 4 сезона сериала Швидка. 10 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.
Швидка: На одном из, казалось бы, обычных вызовов, на который приехали Шульга, Дэн и Мелисса, заклинивает двери в квартиру, и снаружи остается Игорь Любомирович. Поставить диагноз становится сложнее. К тому же сумка с лекарствами тоже у Шульги. В это время выходит статья о бригаде Артема, Жоры и Гены, в которой якобы всю работу выполняет Жора, и ребята решают его проучить. Не скучает в этот период и главврач больницы Спартак Сергеевич, которого внезапно начинает тянуть к психологу Любаве.
10 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.