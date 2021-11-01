Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 3 серию от 26.10.2021

1 ноября 2021 18:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 3 серию от 26.10.2021
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 3 серию от 26.10.2021
пресс-служба канала НЛО TV

26 октября на НЛО TV вышла 3 серия 4 сезона сериала Швидка. 3 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 серии 4 сезона сериала Швидка: к бригаде Шульги и Дэна присоединяется новенькая – Мелисса. Она пытается влиться в команду и найти общий язык с коллегами. В это же время Виталина неожиданно для себя выясняет, что боится крови, и делает все, чтобы преодолеть новую фобию. А диспетчер больницы Яна, которая в последнее время преследовала Артема, пытается выяснить, действительно ли он «секс-король».

3 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.

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