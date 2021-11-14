Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 11 серию от 02.11.2021
14 ноября 2021 18:50
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 11 серию от 02.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV
2 ноября на НЛО TV вышла 11 серия 4 сезона сериала Швидка. 11 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.
Швидка: Из-за того, что Шульга относится к Мелиссе довольно жестко, она обвиняет его в сексизме. В это время в больнице страсти не утихают: Артем обещает помочь Яне избавиться от подруги, а Балануца в пять раз повышает цены в буфете.
11 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.