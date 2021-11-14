Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 13 серию от 03.11.2021
14 ноября 2021 20:50
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 13 серию от 03.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV
3 ноября на НЛО TV вышла 13 серия 4 сезона сериала Швидка. 13 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.
Швидка: На одном из вызовов бригада Артема помогает с колотой раной мужчине, который отказывается ехать в больницу. Пока Гена и Артем оказывают помощь, Жора замечает детали, указывающие на то, что человек с раной врет, и в этом доме происходит нечто плохое. В это же время Мелисса с помощью Дэна и Шульги проходит через «шесть стадий отказа от зависимости», а Балануца страдает от загадочной депрессии.
13 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.