Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 13 серию от 03.11.2021

14 ноября 2021 20:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 13 серию от 03.11.2021
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 13 серию от 03.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV

3 ноября на НЛО TV вышла 13 серия 4 сезона сериала Швидка. 13 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 13 серии 4 сезона сериала Швидка: На одном из вызовов бригада Артема помогает с колотой раной мужчине, который отказывается ехать в больницу. Пока Гена и Артем оказывают помощь, Жора замечает детали, указывающие на то, что человек с раной врет, и в этом доме происходит нечто плохое. В это же время Мелисса с помощью Дэна и Шульги проходит через «шесть стадий отказа от зависимости», а Балануца страдает от загадочной депрессии.

13 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.

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