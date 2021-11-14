Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 14 серию от 03.11.2021
14 ноября 2021 21:50
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 14 серию от 03.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV
3 ноября на НЛО TV вышла 14 серия 4 сезона сериала Швидка. 14 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.
Швидка: Дэн снимается в новой рекламе Министерства здравоохранения и быстро становится популярным. Теперь у него появляются новые обязанности, и на работу в скорой остается все меньше времени. Поскольку парень подхватывает «звездную болезнь», Шульга решает вернуть старого доброго Дэна. В это же время к Артему со странной просьбой обращается одноклассница, а Балануца узнает, сколько партнеров было у Любавы, и очень огорчается.
14 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.