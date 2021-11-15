Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 16 серию от 04.11.2021
15 ноября 2021 23:45
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 16 серию от 04.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV
4 ноября на НЛО TV вышла 16 серия 4 сезона сериала Швидка. 16 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.
Швидка: Шульга, Дэн и Мелисса привозят в больницу пару молодоженов, которые болеют загадочной болезнью. Между тем Виталина хочет больше романтики в отношениях с Игорем, бригаду Артема вызывают на пляж, а Сережа приходит с цветами к Любаве, чем вызывает ревность Балануцы.
16 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.