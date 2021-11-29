Однажды под Полтавой 14 сезон: смотреть 7-8 серии онлайн (эфир от 25.11.2021)

25 ноября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышли 7 и 8 серии сериала Однажды под Полтавой-14. 7 и 8 серии 14 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 7 серии сериала Однажды под Полтавой-14: Под Полтавой настоящий праздник. Все женщины ждали этого дня всю свою осознанную жизнь — в село приезжает снимать клип Олег Винник. Вера даже испекла пирог из киноа и злаков, чтобы не испортить идеальное тело певца. Все поклонницы ринулись к деду Петру печатать постеры с портретом звезды, однако краска в картридже закончилась. На съемочной площадке участковый пытался удержать девушек любыми способами, но те беспощадно накинулись на Олега.

7 серию сериала Однажды под Полтавой-14 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 8 серии сериала Однажды под Полтавой-14: К Юрчику и Яринке приезжает в гости одноклассник Павел, а в это время утро хозяина дома начинается с похмелья. Кум пытается спасти друга от плохого самочувствия выпивкой и закуской, однако Яринка понимает это и выгоняет кума. Уже трезвого Юрчика жена решает проучить и доказывает ему, что никакого одноклассника не было. Юрчик в шоке и обещает Яринке закодироваться.

8 серию сериала Однажды под Полтавой-14 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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