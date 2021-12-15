Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 22 серию

15 декабря 2021 10:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 22 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 22 серию
пресс-служба канала ICTV

11 октября на канале ICTV вышла 22 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 22 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 22 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Пожилой мужчина прогуливался в парке с домашним любимцем. Однако вдруг собака вместо палки принес жуткую находку: отрезанную женскую руку. Неподалеку следователи обнаружили тело жертвы. Девушка была без нижнего белья. Неужели бедная девушка оказалась не в том месте и не в то время, став жертвой изнасилования? А в руководстве бюро кардинальные изменения! Зиновий Викентьевич неожиданно для всех стал главным и теперь всерьез взялся за своих подчиненных. Как прошел первый рабочий день криминалистов под новым руководством?

22 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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