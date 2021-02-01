Вскрытие покажет-2: стала известна дата премьеры криминального детектива

Телеканал ICTV рассекретил дату премьеры нового сезона сериала "Вскрытие покажет".

ICTV готовит премьеру второго сезона популярного криминального детектива «Вскрытие покажет» . Борьба методов работы судебного эксперта и следователя, дерзкие преступления, любовный квадрат и устрашающий грим - все это в новых сериях с 16 февраля.

Первый сезон о работе Бюро криминальной экспертизы вышел в 2019 году и сразу принес каналу высокие рейтинги – премьерные серии посмотрели 16 млн украинцев. Спустя два года канал решил показать продолжение захватывающей истории. В начальных сериях обещают раскрыть главную интригу – фатальным ли было исчезновение судмедэксперта Инги в финале первого сезона.

Особо впечатлительным зрителям стоит подготовиться: во «Вскрытие покажет» немалую роль играет исследование тела жертвы, ведь именно оно важно для анализа судмедэкспертов. По малейшим следам на теле эксперт-патологоанатом узнает детали убийства и помогает следствию находить преступников. Во втором сезоне в команде бюро появится новый судмедэксперт Яна Гончар. Сможет ли девушка сработаться с командой и столь блистательно справляться со своими обязанностями, как ее предшественница?

Любителям первого сезона не стоит отчаиваться из-за смены главной героини. Чтобы понять, что произошло с Ингой, зрителю нужно посмотреть первые четыре серии нового сезона, а потом уже решить для себя, смотреть ли сериал по вечерам или нет, – объясняет режиссер Антон Скрипец.

К своей роли главного следователя Олега Анатольевича вернется Артемий Егоров, а в роли судмедэксперта Яны появится Ольга Гришина. В новом сезоне зрители увидят звезду сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тараса Цымбалюка и актрису «Женского квартала» Валерию Товстолес.

На протяжении съемок над картиной работали четыре режиссера: Антон Скрипец, Алексей Есаков, Сергей Толкушкин и Игорь Висневский. Производством занималась студия «Mamas Film Production». Сезон будет состоять из 28 серий.

Не пропустите премьеру второго сезона детектива «Вскрытие покажет» 16 февраля в 21:30 на телеканале ICTV.