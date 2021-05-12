Будиночок на щастя: смотреть онлайн 5 серию
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5 серии комедии Будиночок на щастя сезон 1 в селе Сеньковка разворачивается кулинарная битва. А все из-за соседа Васи, который потребовал от Макса могорыч за переезд. По этому поводу Маша решила приготовить праздничный ужин и продемонстрировала соседке Любе все новинки кулинарной техники. Мультиварка, которая умеет говорить и готовить по-домашнему? Что это такое вообще? Люба совершенно не верит, что техника сможет приготовить вкусный борщ. Ручная мясорубка, большая терка и 5-литровая кастрюля – вот это гаджеты, проверенные веками. Женщины спорят, кто вкуснее приготовит ужин. Маша решила сделать средиземноморский борщ, лазанью и запеченную рыбу по-гречески с помощью новомодной техники. А Люба – борщ, котлеты и салат «Шуба». Горожанка была уверена в своей победе до того момента, пока в первый раз не пропало электричество. Кто ж знал, что сеть не выдерживает, когда подключают два электроприбора сразу. Макс собрался помочь, но сам попал в неловкую ситуацию, да еще и соседа Васю подставил.
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