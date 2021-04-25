Будиночок на щастя: смотреть онлайн 2 серию

25 апреля 2021 22:36 Александр Кива
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 2 серию
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 2 серию
пресс-служба

Смотрите онлайн 2 серию сериала Будиночок на щастя на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 2 серии 1 сезона сериала Будиночок на Будиночок на щастя:

В комедии Будиночок на щастя сезон 1 серии 2 Макс с женой Машей переезжают в село. Парень наслаждается, а Маша видит только туалет на улице, старый дом и отсутствие ванны и бассейна. Мимоходом парочка знакомится с соседями – Васей и Любой, которые подглядывали за горожанами из-за забора. К слову, односельчане решили, что в дом поселились сумасшедшие. А как еще объяснить то, что девушка говорит с часами на руке и купила платье по цене комбайна, чтобы «не выделяться». Девушка мечтает о душе, а в реальности видит ужасную постройку на улице со ржавой бочкой наверху. Чтобы жена не сбежала, Макс заключил с ней пари: если он успеет построить новый летний душ пока Маша придет с сельского магазина, значит, они остаются.

2 серию 1 сезона сериала Будиночок на щастя смотрите онлайн на tv.ua.

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