Папаньки: 14 серия - смотреть онлайн от 07.01.2021

7 января на СТБ вышла 14 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 14 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 14 серии сериала Папаньки

Кто-то ходил на сома, кто-то на карпа, а кто-то даже выловил огромную барракуду! Хвастаться может каждый, а вот доказать на деле…

Егор поспорил, что может поймать больше рыбы, чем любой из его друзей. По этому случаю герои комедии Папаньки 1 сезон решили поехать на рыбалку вместе и выяснить на практике, кто из них самый лучший рыбак.

На кону стоит гордость проигравшего – он будет мыть машину победителя.

Папаши собрались поехать на рыбалку сами, как нормальные мужики, но в последний момент что-то пошло не так. Никита, конечно же, взял с собой беременную жену Ирочку, а Женя – своих троих детей. Они поедут с папой хоть на край Земли, лишь бы не оставаться наедине с суровой бабушкой. Егор взял с собой верного друга и помощника – своего сына Игоря.

Герои Папаньки 1 сезон 14 серия слишком долго собирались, поэтому по приезду обнаружили, что их место уже занято. Однако у Егора всегда припасена парочка козырей в рукаве – он получает желаемое любой ценой. Смотрите в сериале Папаньки 1 сезон 14 серия, как хитрый мужчина выгонял конкурентов с самого лучшего места для рыбалки.

Каждый из героев Папаньки 1 сезон рыбачит по-своему: Егор запасся всеми возможными современными устройствами, а вот Женя предпочитает действовать по старинке. Что сработало лучше, гаджеты Егора или знания многодетного папы Евгения? Узнайте в комедии Папаньки 1 сезон 14 серия.

Пока папаши ловят рыбу, остальные тоже не теряют время зря.

Дети купаются и придумывают игры, Вика страдает от шуток мальчишек, а маленькая Яночка не дает покоя никому. Младшая из Малышевых вдруг оказалась одна посреди реки!

Кто же стал победителем в споре? Почему у Егора не клюет из-за… шпрот?