Папаньки: 2 серия - смотреть онлайн от 04.01.2021

4 января на СТБ вышла 2 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 2 серию прямо сейчас на tv.ua.

Егор смотрел телевизор, когда сын попросил его достать пульку со шкафа. Но там нашлось кое-что куда более страшное.

В комедии Папаньки 1 сезон 2 серия от 04.01.2021 Егору пришлось усомниться в своей мужской силе, ведь жена прячет от него таблетки для повышения потенции. Добрый друг Саня тут же предположил, что супруга подмешивает препарат Егору в еду, и предложил пойти провериться. После некоторых раздумий тот все же отправился к врачу, который дал ему два варианта лечения – или таблетки, или изменить свой способ жизни. Для этого Егору нужно перестать пить, курить, сбросить лишний вес… Получится ли у него придерживаться рекомендаций врача? Какие странные методы предложила ему альтернативная медицина? И почему жена вдруг решила, что Егор собирается с ней развестись? Смотрите в сериале Папаньки 1 сезон 2 серия.

Все три ребенка Жени во 2 серии Папаньки вдруг начали рисовать на себе.

А все из-за старшей дочери Вики, которая собралась сделать себе татуировку. Девочка считает, что это модно, а ее отец не может решиться на такой шаг только из-за бабушки, которая до сих пор контролирует своего взрослого сына. Возмущенный Женя решился на радикальный шаг – он пошел к тату-мастеру вместе с дочерью! Кроме того, по совету друзей он еще и занялся спортом... Что получится из этой затеи, и как отреагирует суровая бабушка на бунт сына? Смотрите в комедии Папаньки 1 сезон 2 серия.

Пока Егор варит себе шпинатные супы, а Женя пытается справиться с гантелями, Никита решил подзаработать на смене курса. Ведь ему скоро предстоят очень большие расходы: в семье будет пополнение… Для начала он одолжил деньги у Егора, а дальше – дело техники. Во всяком случае, так думает Никита. Получится ли у него воплотить свой план в жизнь?