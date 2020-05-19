Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 19.05.2020)

19 мая на СТБ зрители увидели 12 серию сериала Папаньки 2 сезон.

В какую беду попал Женя?

Смотрите в 12 серии сериала Папаньки 2 сезон:

В сериале Папаньки 2 сезон 12 серия от 19.05.2020 у Егора с деньгами дела совсем плохи. С надеждой получить кредит, мужчина обратился к Никите в банк. Поможет ли друг? Можно ли надеяться на возвращение замороженных денег? Смотрите онлайн в сериале Папаньки 2 сезон.

Очередная попытка Саши провести крутой день с сыном закончилась фиаско. Пока он заглядывался на грудастых девушек в аквапарке, Шурик чуть не утонул. Не запретит Таня такие развлечения, когда узнает обо всем?

12 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua