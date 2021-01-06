Папаньки: 9 серия - смотреть онлайн от 06.01.2021

6 января на СТБ вышла 9 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 9 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 9 серии сериала Папаньки

cтаршая дочка Малышевых познакомила семью со своим парнем Славиком. Женя устроил ему настоящий допрос и оказался не очень доволен результатами. Ситуация усугубилась еще больше, когда Славик опубликовал в своем блоге… пародию на Женю! Молодой человек Вики выставил старшего Малышева несовременным, немодным человеком, которому срочно нужно обновить свой гардероб. Женю очень возмутило поведение Славика, поэтому в сериале Папаньки 1 сезон 9 серия многодетный отец с помощью верного друга Саши идет покупать новую одежду.

Саня потащил Женю в клуб, чтобы тот проникся молодежным стилем. Там-то друзья и встретили Вику со Славиком…

Женя совершенно не понимает, что его драгоценная дочурка нашла в этом недалеком видео-блогере. Малышев решается на отчаянный шаг – он бросает вызов дочкиному кавалеру в рэп-баттле!

Станьте свидетелем рождения МС Онегина в комедии Папаньки 1 сезон 9 серия. Смог ли Евгений впечатлить свою дочь?

Тем временем, Никите опять понадобилась помощь Егора.

Никита постоянно придумывает способы подзаработать, которые совершенно не нравятся его жене. В этот раз он решил организовать романтический вечер на крыше для пары, которая готова заплатить ему за это. Никита уже все придумал, но он ни в коем случае не может допустить, чтобы жена узнала о его новой затее. Поэтому он попросил Егора отвлечь Иру всеми доступными ему способами… Смотрите в сериале Папаньки 9 серия, как Егор справился с этой задачей.

Смог ли Никита организовать идеальное свидание для пары, которая собирается пожениться? Почему в семье Павленко в очередной раз разыгрался скандал, а Ира попросту набросилась на чужую невесту? Смотрите в комедии Папаньки 1 сезон 9 серия/