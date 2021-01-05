Папаньки: 6 серия - смотреть онлайн от 05.01.2021

5 января 2021 21:52 Александр Кива
Папаньки: 6 серия - смотреть онлайн от 05.01.2021
Сериал Папаньки: смотреть 6 серию онлайн
пресс-служба

5 января на СТБ вышла 6 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 6 серию прямо сейчас на tv.ua.

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Смотрите в 6 серии сериала Папаньки:

воспитательница детского сада пожаловалась Жене на поведении Яны: она пугает всех детей бабайкой, который якобы прячется в шкафу. Теперь многодетный отец должен провести воспитательную работу с маленькой фантазеркой. Женя попытался убедить Яночку в том, что никакого бабайки не существует. Главное – не открывать двери чужим людям, особенно главе ОСББ Олегу Петровичу.

Женя решил на практике проверить, насколько хорошо девочка усвоила правило «не открывать чужим людям». Возможно, он обучил дочку слишком хорошо – теперь она не впускает домой собственного папу! Следите за новыми злоключениями многодетного отца Евгения в сериале Папаньки 1 сезон.

Егор, как обычно, играл с сыном на приставке, когда в дверь позвонил мужчина в форме рабочего. Незнакомец сказал, что он – муж на час, которого вызвали по этому адресу. Егор вытолкал наглеца прочь, ведь в его доме никакой другой мужчина не смеет называться «мужем»! Оказалось, что его жена действительно вызвала наемного работника… Уязвленное самолюбие Егора не выдержало – он решил починить кран в ванной и доказать жене, что ей не нужны никакие мужья на час. 

Итак, Егор пытается чинить сантехнику по роликам на Youtube… А что из этого выйдет – узнайте в комедии Папаньки 1 сезон 6 серия!

Пока Егор борется с трубами, Никита решил заняться электрикой. 

Он узнал, что счетчик электроэнергии его квартиры крутится… в обратную сторону! Вместо того, чтобы обрадоваться экономии, Никита не на шутку запаниковал: за подобные махинации может грозить уголовное наказание. Он решил срочно исправить ситуацию и вернуть государству наворованное электричество, а как именно – узнайте в комедии Папаньки 6 серия.  

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