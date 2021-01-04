Папаньки: 4 серия - смотреть онлайн от 04.01.2021

4 января на СТБ вышла 4 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 4 серию прямо сейчас на tv.ua.

Приближается радостный день свадьбы Никиты и Иры. Они уже пригласили родителей, гостей, заказали платье… Но в последний момент абсолютно все пошло кувырком.

Герой комедии Папаньки 1 сезон 4 серия от 04.01.2021 Никита видит кошмары о свадьбе, но Ира не желает ничего слышать. Она хочет, чтобы все было так, как у людей: платье, кольца, красивая церемония. Для Никиты предстоящее бракосочетание – это сплошной стресс. Начнем с того, что он не очень нравится папе невесты…

В сериале Папаньки 4 серия будущие супруги приехали к родителям Иры, чтобы обрадовать их радостной новостью – они станут бабушкой и дедушкой!

Тем более, что на таком сроке беременность Иры скрывать уже нельзя. Реакция будущего тестя оказалось совсем не такой, как хотелось бы Никите.

Ира хочет, чтобы их ребенок родился в законном браке, поэтому свадьбе – быть.

Друзья Никиты решительно настроились покутить на его мальчишнике, хочет он того или нет. Смотрите подготовку к долгожданной свадьбе героев в комедии Папаньки 1 сезон 4 серия!

Женя, в свою очередь, служит живым доказательством того, что брак – это очень непростая штука. Он только что узнал, что его жены не будет дома еще три месяца. Многодетный папа чувствует, как его жизнь медленно превращается в ад: мало того, что любимая женщина работает за рубежом, дети не слушаются, так еще и мать постоянно терроризирует звонками… Чтобы хоть немного отвлечься от домашних забот, в 4 серии сериала Папаньки Женя отправляется на мальчишник к Никите. Тем временем, детям нужно придумать отмазку для бабушки…

В сериале Папаньки 4 серия 1 сезон Никиту ждали настоящие приключения.

Из машины украли платье Иры! Теперь ему уже точно не до мальчишника.

Состоится ли долгожданная свадьба Никиты и Иры, несмотря на все эти трудности? Смотрите в комедии Папаньки 1 сезон 4 серия.