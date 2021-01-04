Папаньки: 3 серия - смотреть онлайн от 04.01.2021

4 января 2021 22:16 Александр Кива
Папаньки: 3 серия - смотреть онлайн от 04.01.2021
Сериал Папаньки: смотреть 3 серию онлайн
пресс-служба

4 января на СТБ вышла 3 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 3 серию прямо сейчас на tv.ua.

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Дети растут. Жене пришлось убедиться в этом на примере собственной семьи. Старшая дочка Вика уже требует денег и шампанского…

В сериале Папаньки 1 сезон 3 серия от 04.01.2021 многодетный папа Евгений по-прежнему пытается справиться с тремя детьми в одиночку. А это становится все сложнее, потому что запросы малышни растут. Да и какая они малышня, если Вике уже исполняется пятнадцать? Папа не хочет отпускать свою старшую в клуб, поэтому ставит ей условие: Вика будет отмечать день рождения дома. Дочка соглашается на условие отца, но у нее тоже есть требование – до 22:00 в доме не должно быть никого из членов семьи, только она и ее друзья. Женя соглашается на свой страх и риск… Смотрите историю папы взрослеющей дочери в комедии Папаньки 3 серия.

Отцы решают свои проблемы с детьми по-разному: например, Егор подарил сыну умные часы, через которые он может подслушивать все его разговоры.

Когда Никита услышал про чудо-технологию, в его в голове созрел «гениальный» план: он ведь может подбросить такие часы в офис начальника! Таким образом он первый узнает, не собираются ли его уволить. Что узнал Никита через подслушивающий гаджет – покажет сериал Папаньки 3 серия 1 сезон.

Женя собрал всех своих друзей, чтобы отметить пятнадцатилетие Вики.

Пока девочка празднует дома с друзьями, у взрослых – своя вечеринка. Только они почему-то никак не могут собраться: Никита застрял на работе, а Егор не отвечает на телефон. Да и сам Евгений постоянно отлучается, потому что соседи начали жаловаться на шум из его квартиры. Саша очень хочет выпить, но ему попросту не с кем: его друзья где-то пропадают, Света нервничает из-за отсутствия Егора, а Ира беременна. День рождения Вики обещает быть веселым! Не пропустите комедию Папаньки 1 сезон 3 серия онлайн – без недовольных соседей и вызова полиции не обошлось.

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