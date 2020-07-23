Папаньки-2 подменили Егора Крутоголова

Сериал Папаньки-2 транслировался на СТБ два месяца назад, но многие до сих пор пересматривают серии на YouTube. Мы рассказываем о самом интересном, что происходило на съемочной площадке...

На коралловый и желтый рассчитайсь!

Второй сезон « Папанек » уже закончился. Но он имел ошеломительный успех – 10 млн просмотров на YouTube-канале «Фильмы и cериалы Дизель Студио» меньше чем за неделю! Потому мы решили рассказать постфактум, как снимался этот хит сезона

В сериале, где четыре главных героя, мало прописать сюжетную линию. Нужно, чтобы они заметно отличались друг от друга характерами. Зрители обратили внимание на то, что персонажи часто появляются в одежде одного цвета. И это не совпадение! Герои на самом деле с первого сезона поделены по расцветке.

Художник по костюмам Тамара Демченко подобрала для каждого персонажа стиль, подходящий характеру. Егор (Егор Крутоголов) носит одежду кэжуал, у Никиты (Евгений Гашенко) – деловые костюмы, Женя (Евгений Сморигин) обычно появляется в кадре в клетчатых рубашках и переодевается заметно реже, чем, например, ловелас Саша (Андрей Фединчик).

– Правильный оттенок одежды дополняет образ. Например, Викторию Булитко в сериале нужно было сделать доминирующим персонажем, поэтому ей достался амбициозный бордовый. Яркая бизнес-леди Света (Лилия Ребрик) всегда в нарядах кораллового или пудрового оттенков, Аня (Ольга Атанасова) – голубого, Тамара Брониславовна (Надежда Кондратовская) – желтых, кирпичных тонов.

На съемках второго сезона встал вопрос с одеждой для детей, поскольку за год они выросли:

– На Киру Подольскую (Яна, младшая дочь Жени) вещи прошлого сезона были малы, пришлось менять все! Лешка Сморигин тоже подрос. А Вероника Лукьяненко (Вика, старшая дочь Жени) вообще стала сформированной взрослой девушкой. Пришлось очень постараться, чтобы сделать из нее подростка, – смеется художник по костюмам.

В общей сложности для второго сезона понадобилось более 1000 нарядов.

Какая красивая свалка!

Съемки проходили почти на 50 разных локациях. 39 из них нашлись в Киеве и Киевской области: двор в спальном районе, аквапарк, свалка, больница, дома Егора и «Чапая», салон, банк, ночной клуб, школа, кабинет заведующей детским садом и другие. 11 – построены в павильоне специально для сериала.

Зрители наверняка заметили, что двор в сериале тот же, что и в первом сезоне. Менеджер по локациям Юлия Новикова рассказала, что съемки проходили в одном из спальных районов столицы. Всех соседей предупредили заранее, что снимается кино, но без казусов все равно не обошлось. Например, в сцену, где Женя тянул мальчика за ухо, вмешалась проходившая мимо бабушка. Она отчитала актера за то, что тот ведет себя непедагогично.

Смешная ситуация произошла, когда на площадку заявились… козы! Оказывается, за домом, где проходили съемки, расположен частный сектор. Оттуда животные и пришли в поисках лакомств.

А помните кабинет директора детского сада, куда Никита пришел устраивать дочку? Оказывается, с ним тоже связана забавная история.

– Мы утвердили локацию с режиссером. Как вдруг за пару дней до съемки звонит владелец кабинета и говорит, что перекрасил стены… в черный цвет! Это было очень неожиданно! К счастью, у нас имелись на примете другие варианты, и мы смогли оперативно подобрать светлый кабинет для директора, – вспоминает Юлия Новикова.

Сложнее было со свалкой, на которой Егор делает кольцо для Светы:

– Оказалось, найти «киношную» свалку не так уж и легко. Но нам удалось. Когда мы привели туда съемочную группу, все были впечатлены, и кто-то даже воскликнул: «Какая красивая свалка!» – смеется менеджер по локациям.

Эйфелеву башню доверили профессионалу

В сериале задействованы 19 автомобилей, в том числе эксклюзивный Ferrari, винтажный Barkas, Mercedes класса «люкс», Chevrolet Camaro, эвакуатор. Такое количество интересных машин связано отчасти с тем, что сами продюсеры сериала увлекаются автотемой.

Первым делом зрителю в глаза бросается «новая» желтая развалюха Жени Малышева. Менеджер по реквизиту Марина Трасковская делится секретом замены авто во втором сезоне:

– Собственник продал ту машину, что снималась у нас в первом сезоне. Не поверите, такой больше нигде в Украине не было! Мы перебирали альтернативные варианты, когда мой коллега увидел желтый раритетный бусик в своем дворе. Он выждал хозяина и договорился об аренде. Это было то, что нужно!

Чаще всего реквизит заготавливают в нескольких экземплярах, но не всегда. Шикарный торт на день именинника в школе Шурика (Лев Пичахчи) заказывали один. Откроем секрет: шоколадный человечек на его верхушке был пластмассовым.

Что касается Эйфелевых башен, которые Саша строил для Шурика, то они тоже были в единственном экземпляре. Вариант из банок делал реквизитор проекта, спичечную заказывали у профессионала, а ту, что из 3D-пазлов, Марина собирала сама.

– Я работала над ней три вечера! Увлекательно, но занятие не для слабонервных, – вспоминает она.

Раз Егор, два Егор…

Оказывается, в «Папаньках-2» у Егора Крутоголова был дублер! Актеру сделали операцию на колене 9 июля 2019 года, а съемки второго сезона начались спустя неделю. Естественно, восстановиться за такой короткий срок невозможно – Егор ходил на костылях и сильно хромал почти два месяца. Поэтому продюсеры приняли решение найти ему дублера для всех динамичных сцен.

– Я, конечно, слышал, что многие голливудские актеры используют дублеров, и думал: «Ну ничего себе, жирно ребята живут!». (Смеется.) А тут – пожалуйста! У меня тоже появился классный парень Саша Дорошенко, который был готов на все! За что ему большое спасибо, – рассказывает актер.

Несмотря на боль после операции, Егор полностью отдавался работе и в серии «Бойцовский клуб» сам вышел на ринг.

– К тому моменту уже привык, что во всех динамичных сценах снимается дублер. «Нет, чувак, тебе придется боксировать», – сказал мне режиссер. Когда это услышал, аж вспотел! – вспоминает он.

Но сила воли, трудолюбие и профессионализм сделали свое дело – подмену зрители заподозрили, судя по комментариям в соцсетях, только в 16-й серии.

Текст: Алина Круглова