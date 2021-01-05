Папаньки: 5 серия - смотреть онлайн от 05.01.2021

5 января на СТБ вышла 5 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 5 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 5 серии сериала Папаньки

Никита и Ира отправились по детским магазинам за покупками. Они хотят, чтобы у их ребенка было все самое лучшее, но не могут себе позволить даже хорошую кроватку.

Ира пожаловалась своей подруге Свете, и та предложила идеальный выход: сын Светы и Егора давным-давно вырос из своих детских вещей, так что они могут спокойно отдать всю старую одежду. К спасательной акции присоединился и Женя: у отца троих детей тоже завалялось очень много ненужного детского хлама. Друзья принесли Никите и Ире так много подарков, что теперь у них точно хватит денег на кроватку!

У Никиты возникла «гениальная» идея: если им не нужно так много детских вещей, то почему часть из них не продать? Своей супруге он, конечно же, ничего не сказал… Что из этого вышло – смотрите в сериале Папаньки 1 сезон 5 серия.

Егор обнаружил пропажу старого плюшевого медведя.

Оказалось, что жена отдала игрушку Ире и Никите вместе с другими старыми вещами Игоря. Егор очень необычно отреагировал на исчезновение мишки – он отправился домой к другу и потребовал, чтобы тот вернул игрушку! Что такого особенного в этом белом медвежонке? Смотрите сериал Папаньки 1 сезон 5 серия онлайн – узнайте, почему взрослому мужику так дорог плюшевый медведь.

В жизни у многодетного отца Жени ни один день не проходит спокойно: то дети разнесут квартиру, то сосед придет жаловаться… На этот раз папаша столкнулся с проблемой посерьезнее: он нашел дома сигареты!

Женя устроил настоящее расследование, чтобы выяснить, кто из его детей курит. В поисках улик он даже не постеснялся ворваться в школьную раздевалку для девочек. Смотрите в комедии Папаньки 5 серия, кто из младших Малышевых попался с поличным.