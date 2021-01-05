Папаньки: 7 серия - смотреть онлайн от 05.01.2021

5 января на СТБ вышла 7 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 7 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 74 серии сериала Папаньки

Евгений старается дать своим детям хорошее воспитание. Но его сын Макс зачастую ведет себя, как прагматичный взрослый, который не протянет руку помощи без особой надобности. А вот сердобольный папаша помогает всем подряд – и уборщице в школе, и встреченному на улице дедушке. Женя хочет, чтобы его дети тоже относились к окружающим с пониманием и состраданием. Однако именно излишняя доброта стала причиной того, что в доме Малышевых поселилась настоящая живая коза… Смотрите историю о новых поворотах в жизни многодетного папы Жени в сериале Папаньки 1 сезон.

Саша подарил Егору сертификат на банджи-джампинг – экстримальный аттракцион, суть которого состоит в прыжке с большой высоты. Егор отнесся к подарку пренебрежительно, а вот его сын Игорь пришел в восторг: мальчик захотел снять прыжок отца на видео.

Больше всего на свете Егор хочет, чтобы Игорь им гордился. Он очень боится высоты, но ради сына готов пойти на жертвы. Смог ли папанька преодолеть свой страх? Или он нашел правдоподобную отмазку, чтобы не прыгать? Смотрите в комедии Папаньки 1 сезон серия 7.

Семье Павленко в Папаньки 7 серия пришлось бороться с суевериями.

По дороге из магазина к Ире и Никите пристала цыганка, которая напророчила им несчастья. Никита не верит в приметы, а вот его беременная жена начала видеть знаки везде, даже в разбитой тарелке и подгоревшей каше. Теперь Ира уверена, что скоро их семью ожидают большие беды.

Находчивый Саша предложил Никите один интересный способ, чтобы избавить Иру от страха перед пророчеством цыганки… Получится ли у Павленко переубедить жену? Или их семью действительно ждут проблемы? Узнайте в комедии Папаньки 1 сезон серия 7.

Сериал Папаньки 1 сезон показывает будничные приключения трех забавных папаш и их семей. Они часто попадают в смешные, но знакомые каждому родителю ситуации.