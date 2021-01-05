Папаньки: 8 серия - смотреть онлайн от 05.01.2021

5 января на СТБ вышла 8 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 8 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 8 серии сериала Папаньки

Женя и Аня отметили по скайпу очередную годовщину свадьбы. Из-за работы жены супруги очень редко видятся, поэтому для них любая встреча – это праздник. В честь этой даты Аня решила на один день приехать из-за границы, чтобы устроить свидание с мужем. Они договорились встреться на той самой скамеечке, где они впервые поцеловались. Итак, Женя оставляет детей на бабушку и начинает готовится к свиданию с любимой… Смотрите в комедии Папаньки 1 сезон серия 8, как Малышевы отметили свою годовщину.

Егор посмотрел видео со своей свадьбы, после чего серьезно задумался. Ведь он так много обещал жене – любить, баловать, уделять ей время… Даже сын замечает, что папа всего этого не делает!

Егор решил исправиться и подготовил жене сюрприз. Светлана настороженно относится к задумкам мужа, потому что обычно после этого ничего хорошего не происходит. Но похоже, что на этот раз Егор все-таки смог удивить супругу… Смотрите в сериале Папаньки 1 сезон 8 серия, какой сюрприз он подготовил для любимой Светочки.

А вот над семьей Павленко в очередной раз сгустились тучи.

Никита и Ира пошли за покупками в магазин для беременных, где случайно встретили одноклассницу Никиты – его первую любовь. После этой встречи Ира начала отчаянно ревновать мужа. Он всеми способами старался убедить жену в том, что у нее нет причин для беспокойства, но никакие доводы на нее не подействовали. Он пообещал встретиться со своей бывшей, чтобы доказать, что она ему больше не интересна.

Итак, Никита отправляется на встречу со своей первой любовью, и тут у нее начинаются роды… Смотрите сериал Папаньки 1 сезон 8 серия – с этой комедией не соскучишься! Забавные папаньки не перестают удивлять своих жен – правда, иногда не совсем так, как они это планировали.

Смогли ли главные герои сериала Папаньки 1 сезон вернуть романтику в свои отношения с женами? Где произошел первый поцелуй Жени и Ани? Не пропустите смешные истории о семейной жизни в комедии Папаньки 1 сезон 8 серия!