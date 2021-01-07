Папаньки: 12 серия - смотреть онлайн от 06.01.2021

6 января на СТБ вышла 12 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 12 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 12 серии сериала Папаньки

Ира уговорила мужа поехать отдохнуть на природу – ее родители соскучились по любимой дочурке.

Для Иры поездка к родителям – это отдых, а вот для Никиты, скорее, полномасштабная война. Они с тестем сильно недолюбливают друг друга. Отец жены даже назвал собаку его именем! Деревенские жители считают, что типичный офисный планктон Павленко совершенно ни на что не способен.

Никита обозлился и решил доказать обратное. Они с тестем поспорили, кто быстрее выкопает картошку. Чтобы победить своего заклятого родственника, Никита решил пойти на хитрость. Да только результат оказался совсем не такой, как он ожидал! Смотрите в комедии Папаньки 1 сезон 12 серия, к чему привел обман Павленко.

Егор в Папаньки 12 серия неожиданно обрел бешеную популярность.

Ролик с его песней получил больше миллиона просмотров на Youtube. Теперь его узнают люди на улицах, здороваются, и даже в любимом пабе дали пиво за счет заведения.

Вдохновленный успехом, Егор согласился дать автограф незнакомому человеку. Кажется, ему никогда не говорили, что подписывать сомнительные бумаги нельзя… После этого рокового поступка Егор получил совсем другую славу. К чему привел необдуманный шаг папаши, смотрите в комедии Папаньки 1 сезон 12 серия.

Многодетного отца Женю терроризирует старшая дочь Вика, которой стыдно ходить в школу со старым телефоном.

Но у Евгения на все претензии дочери ответ один – денег нет. Он совершенно не умеет зарабатывать на стороне! Когда ему предложили заплатить за роль для любимой внучки богатого дедушки – он отказался и пообещал помочь девочке совершенно бесплатно. Даже дети понимают, что их папа очень глупо упускает шанс.

А вот младший сын Жени Макс не постеснялся воспользоваться подвернувшейся возможностью. Мальчик нашел на улице потерянный кем-то кошелек – а вместе с ним и неприятности для отца. Какие приключения ожидали многострадального Женю в комедии Папаньки 12 серия?