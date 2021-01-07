Папаньки: 11 серия - смотреть онлайн от 06.01.2021

7 января 2021 18:10 Александр Кива
Папаньки: 11 серия - смотреть онлайн от 06.01.2021
Сериал Папаньки: смотреть 11 серию онлайн
пресс-служба

6 января на СТБ вышла 11 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 11 серию прямо сейчас на tv.ua.

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Смотрите в 11 серии сериала Папаньки:

Света узнала о том, что рядом с ее салоном красоты открывается еще один, а это – прямая конкуренция. У Егора тут же возникло множество идей насчет того, как расчистить путь для бизнеса жены. Однако Света отмела все предложенные мужем варианты – она за честную конкуренцию.

Но Егор не собирается останавливаться перед трудностями! Чтобы помочь своей любимой, он устраивается на работу в новый салон… Каким образом любящий муж справился с конкурентами своей супруги, смотрите в сериале Папаньки 11 серия.

У многодетного папы Жени в сериале Папаньки 11 серия 1 сезон возникла неожиданная проблема: его младшая дочь Яна объявила, что ей надоело быть девочкой. Теперь она хочет быть мальчиком... Яна начала вести себя по-мальчишески – взяла у брата игрушечный пистолет, надела штаны и кепку и принялась играть в войнушки.

Женя изо всех сил пытается убедить дочку в том, что быть девочкой – прекрасно. Он даже обратился за помощью к Ире Павленко, ведь по образованию она психолог.

Ира так вдохновилась этим случаем, что тут же решила открыть свою частную практику. Никита попытался образумить жену: у нее, конечно же, есть диплом, но на самом деле она никакой не психолог! Однако Ирочку не остановить – она уже нашла первую клиентку… Получится ли у неопытной Павленко оказать квалифицированную психологическую помощь? Смотрите в комедии Папаньки 11 серия.

Тем временем, Женя рассказал своей маме о проблеме с самоопределением Яны. Он ожидал получить какой-нибудь полезный совет, но вместо этого узнал шокирующие подробности о самом себе… Какие тайны скрывает семья Малышевых? Узнайте в сериале Папаньки 1 сезон 11 серия.

Почему девочкой быть хорошо? Насколько тяжело работать частным психологом? Забавные папаньки столкнулись с новыми проблемами!

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