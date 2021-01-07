Папаньки: 10 серия - смотреть онлайн от 06.01.2021

6 января на СТБ вышла 10 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 10 серию прямо сейчас на tv.ua.

Смотрите в 10 серии сериала Папаньки

Никите повезло меньше всех: он, как обычно, не сдал деньги. Олег Петрович решил сжалиться и дать ему задание – купить саженцы березы. Постоянно ищущий способы подзаработать Никита тут же придумал схему: он отдаст деньги за саженцы жене, а сам выкопает деревья в лесу совершенно бесплатно!

Но комедия Папаньки 10 серия подготовила Никите очередной сюрприз.

В лесу не оказалось ни одной березы, зато нашелся таинственный мужик с лопатой, который закапывал что-то большое. Никита решил раскопать чужой тайник в надежде на то, что незнакомец спрятал там что-нибудь ценное. Но там оказалось на самом деле? Смотрите в сериале Папаньки 10 серия 1 сезон.

У Жени все пошло наперекосяк: его младшая дочь Яна испортила мясо для шашлыка, а еще – потеряла мамино кольцо…

Горе-папаша попросил у Егора металлоискатель, чтобы найти украшение жены, но его опередил Олег Петрович. Он нашел кольцо, но категорически отказался отдавать свой честно найденный «клад». Женя уже готов был полезть к наглому управдому с кулаками, но Егор предложил ему другой план… Смотрите в комедии Папаньки 1 сезон серия 10, как друзья возвращали кольцо Ани.

А вот холостяку Сане на этом субботнике повезло – он встретил очень симпатичную девушку Инну. Он тут же начал флиртовать с красоткой, тем более, что она подвернула ногу, а он показал себя настоящим джентльменом… Одна беда – Саше очень мешают дети, которые постоянно лезут со своими комментариями.

Саня отправил Макса и Игоря собирать мусор, пообещав заплатить им за каждый мешок.

В их родном дворе слишком чисто, поэтому у мальчишек родился настоящий бизнес-план: они пошли на поиски мусора в соседний. А еще они встретили бомжа, который оказался неплохим партнером в их «грязном» деле.

Получилось ли у Саши получить телефон Инны после того, как он отослал детей подальше? Получили ли мальчики деньги за проделанную работу? И, самое главное, вернул ли Женя кольцо?

Смотрите комедию Папаньки 1 сезон 10 серия – с веселыми папашами и их семейками не заскучаешь!