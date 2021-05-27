Будиночок на щастя: смотреть онлайн 15 серию
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В 15 серии комедии Будиночок на щастя Сеньковку накрывают интриги... Макс, Маша, Люба и Вася отправляются в Киев, но каждый преследует свою цель. Маша хочет ворваться в светскую жизнь, Люба - тайно от Васи купить стиральную машинку, Макс - поехать с собакой Мулей к ветеринару и скрыть это от жены, а Вася - проследить, чтобы Люба не изменила ему в столице. События разворачиваются стремительно и неожиданно: Люба становится звездой модного показа, а мужчин «избивает» полиция.
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