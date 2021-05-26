Будиночок на щастя: смотреть онлайн 14 серию

26 мая 2021 10:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Будиночок на щастя: смотреть онлайн 14 серию

Смотрите онлайн 14 серию сериала Будиночок на щастя на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 14 серии 1 сезона сериала Будиночок на Будиночок на щастя:

В комедии Будиночок на щастя сезон 1 в серии 14 все подружки Маши едут в Таиланд, а они с Максом – нет. Парень решает устроить веселые выходные в Сеньковке, чтобы доказать – и в деревне можно повеселиться. Молодожены вместе с соседями отправляются на пикник. Женщины уходят за грибами, а мужчины ловить рыбу. В какой-то момент Маша решает сама поискать грибов, а Макс - нырнуть за рыбой. Они так надолго пропадают из вида Любы и Васи, что селяне уверены в гибели горожан. И начинают паниковать!

14 серию 1 сезона сериала Будиночок на щастя смотрите онлайн на tv.ua.

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