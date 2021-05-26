Будиночок на щастя: смотреть онлайн 14 серию
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В комедии Будиночок на щастя сезон 1 в серии 14 все подружки Маши едут в Таиланд, а они с Максом – нет. Парень решает устроить веселые выходные в Сеньковке, чтобы доказать – и в деревне можно повеселиться. Молодожены вместе с соседями отправляются на пикник. Женщины уходят за грибами, а мужчины ловить рыбу. В какой-то момент Маша решает сама поискать грибов, а Макс - нырнуть за рыбой. Они так надолго пропадают из вида Любы и Васи, что селяне уверены в гибели горожан. И начинают паниковать!
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