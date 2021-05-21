Будиночок на щастя: смотреть онлайн 10 серию
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10 серии комедии Будиночок на щастя сезон 1 в село из Польши возвращается местный альфа-самец Петр. И начинается негласное соревнование: кто круче – фермер Макс или человек, который побывал за границей. Чтобы выяснить этот вопрос в ход идут все привычные методы – водка, сплетни и рукопашный бой. Тем временем Маша увидела, как на улице сохнут панталоны Любы… И подсказала ей, что на улице XXI век и трусы по колено уже не носят. Девушка помогла соседке навести красоту. Да так, что родной муж ее не узнал, подумал, что какая-то фифа приехала из города. Девчонки решают проверить Васыля на верность. Сможет ли он пройти испытание?
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