Будиночок на щастя: смотреть онлайн 10 серию

21 мая 2021 10:00 Александр Кива
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 10 серию

Смотрите онлайн 10 серию сериала Будиночок на щастя на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 10 серии 1 сезона сериала Будиночок на Будиночок на щастя:

10 серии комедии Будиночок на щастя сезон 1 в село из Польши возвращается местный альфа-самец Петр. И начинается негласное соревнование: кто круче – фермер Макс или человек, который побывал за границей. Чтобы выяснить этот вопрос в ход идут все привычные методы – водка, сплетни и рукопашный бой. Тем временем Маша увидела, как на улице сохнут панталоны Любы… И подсказала ей, что на улице XXI век и трусы по колено уже не носят. Девушка помогла соседке навести красоту. Да так, что родной муж ее не узнал, подумал, что какая-то фифа приехала из города. Девчонки решают проверить Васыля на верность. Сможет ли он пройти испытание?

10 серию 1 сезона сериала Будиночок на щастя смотрите онлайн на tv.ua.

 

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