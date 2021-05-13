Будиночок на щастя: смотреть онлайн 6 серию
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В сериале Будиночок на щастя сезон 1 серии 6 Макс решил вскопать огородик и случайно развалил трактором стену дома. Это стало началом конца – перепланировки старого бабушкиного дома. Макс мечтает обустроить все в стиле «прованс», а Маша захотела «хай-тек». Девушка даже пригласила в село модного дизайнера Германа, который предложил снести все внутренние стены и соорудить стеклянную крышу. От такой идеи у Макса чуть сердце не остановилось. Бой между супругами шел не на жизнь, а на смерть. Чтобы переубедить мужа, Маша подключила соседей, соблазнив их подарком – бензопилой. Макс тоже пошел на стратегическую хитрость... Чем все закончилось – смотрите в 6 серии сериала Домик на счастье 1 сезон.
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