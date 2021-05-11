Будиночок на щастя: смотреть онлайн 4 серию

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Смотрите в 4 серии 1 сезона сериала Будиночок на Будиночок на щастя

Приключения Макса и Маши в Сеньковке продолжаются. В 4 серии комедии Будиночок на щастя 1 сезон Макс уже построил новый туалет и летний душ, но закончились все продукты, привезенные из города. Пока мужчина наслаждался яичницей с салом и парным молоком, его жена мечтала о любимых блюдах: салате с киноа и авокадо, равиоли с трюфелями и косуле из зайца. Девушка предлагает мужу еще одно пари: если он сможет приготовить ее любимые блюда к вечеру, она остается в деревне, если нет – они уезжают в Киев. На помощь Максу приходит сосед Вася. Конечно, не бесплатно. Сначала мужчины отправляются в лес за зайцем. Вася взял деньги за аренду ружья, но «забыл» предупредить, что сезон охоты не начался. В результате охотники попались леснику в руки, который чуть не сдал их в полицию. Макса ждала еще одна удача – он нашел трюфели. Чтобы раздобыть побольше грибов, он арендовал у соседа свинью Фросю. Сумеет ли Макс приготовить ужин, и останутся ли после него все в живых - смотрите прямо сейчас.

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