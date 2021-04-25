Будиночок на щастя: смотреть онлайн 1 серию
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В комедии Будиночок на щастя сезон 1 серии 1 молодой киевлянин Максим (Константин Войтенко) томится на ненавистной работе в банке, втайне мечтая о жизни в селе. Неожиданно Колю увольняют, и у парня появляется шанс воплотить мечту в жизнь - начать собственный бизнес, открыв страусиную ферму. Тем более, бабушка оставила ему в наследство домик в деревне Сеньковка. Жена Макса Маша (Галина Безрук) категорически не хочет переезжать. Девушка ни дня не работала, и все время посвящает себе и любимой собачке Муле. Чтобы купить ферму Максу, нужно за день достать 3 миллиона. Единственная надежда – обеспеченные родители. Но мама против. Парню приходится заключить с ней пари: если он дольше продержится на страусе во время забега, то семья финансирует его сельский бизнес. Получится ли у него?
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