Будиночок на щастя: смотреть онлайн 1 серию

25 апреля 2021 14:25 Александр Кива
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 1 серию

Смотрите онлайн 1 серию сериала Будиночок на щастя на нашем сайте tv.ua.

Читайте такжеБудиночок на щастя: смотреть онлайн 16 серию
Смотрите в 1 серии 1 сезона сериала Будиночок на Будиночок на щастя:

В комедии Будиночок на щастя сезон 1 серии 1 молодой киевлянин Максим (Константин Войтенко) томится на ненавистной работе в банке, втайне мечтая о жизни в селе. Неожиданно Колю увольняют, и у парня появляется шанс воплотить мечту в жизнь - начать собственный бизнес, открыв страусиную ферму. Тем более, бабушка оставила ему в наследство домик в деревне Сеньковка. Жена Макса Маша (Галина Безрук) категорически не хочет переезжать. Девушка ни дня не работала, и все время посвящает себе и любимой собачке Муле. Чтобы купить ферму Максу, нужно за день достать 3 миллиона. Единственная надежда – обеспеченные родители. Но мама против. Парню приходится заключить с ней пари: если он дольше продержится на страусе во время забега, то семья финансирует его сельский бизнес. Получится ли у него?

1 серию 1 сезона сериала Будиночок на щастя смотрите онлайн на tv.ua.

Облако тегов

сериалы видео смотреть онлайн Будиночок на щастя

Материалы по теме

Сериал Папаньки: смотреть 11 серию онлайн
Сериалы

Сериал Папаньки: смотреть 11 серию онлайн
Величне століття. Нова володарка: смотреть 25 серию (эфир от 12.10.2018)
Сериалы

Величне століття. Нова володарка: смотреть 25 серию (эфир от 12.10.2018)
Реальная мистика: смотреть онлайн (эфир от 12.10.2018)
Сериалы

Реальная мистика: смотреть онлайн (эфир от 12.10.2018)
Величне століття. Нова володарка: смотреть 24 серию (эфир от 11.10.2018)
Сериалы

Величне століття. Нова володарка: смотреть 24 серию (эфир от 11.10.2018)

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK