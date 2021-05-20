Будиночок на щастя: смотреть онлайн 9 серию
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В 9 серии главный герой сериала Будиночок на щастя сезон 1 загорелся идеей завести пчел. Пока Маша сидела в Instagram, Макс развел во дворе пасеку. Добром это не закончилось: вскоре они с женой сидели дома с опухшими лицами. Тем временем в Сенькову мчались подружки Маши, чтобы оценить шикарный особняк с бассейном на крыше. Именно так девушка описала им свой дом в деревне. Герои поняли, что опухшие лица сыграют им на руку - можно выдать себя за других. Но что-то пошло не так. Во время общения с «селянами» гламурные девчонки почуяли подвох и решили, что их друзей выкрали…
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