Будиночок на щастя: смотреть онлайн 9 серию

20 мая 2021 13:00 Александр Кива
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 9 серию

Смотрите онлайн 9 серию сериала Будиночок на щастя на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 5 серии 1 сезона сериала Будиночок на Будиночок на щастя:

В 9 серии главный герой сериала Будиночок на щастя сезон 1 загорелся идеей завести пчел. Пока Маша сидела в Instagram, Макс развел во дворе пасеку. Добром это не закончилось: вскоре они с женой сидели дома с опухшими лицами. Тем временем в Сенькову мчались подружки Маши, чтобы оценить шикарный особняк с бассейном на крыше. Именно так девушка описала им свой дом в деревне. Герои поняли, что опухшие лица сыграют им на руку - можно выдать себя за других. Но что-то пошло не так. Во время общения с «селянами» гламурные девчонки почуяли подвох и решили, что их друзей выкрали…

9 серию 1 сезона сериала Будиночок на щастя смотрите онлайн на tv.ua.

 

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