Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 22.01.2021)

22 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоялся показ сериала «Замок на песке». Смотрите 1-4 серии сериала Мой мальчик прямо сейчас – онлайн на tv.ua.

Счастливая семья Аси и Геннадия сразу рушится, когда в страшном пожаре погибает их 5-летний сын Антошка. Трагедия лишает женщину смысла жизни. Глубокая депрессия приводит к разводу и саморазрушению. Ася хочет покончить с собой, но через год после смерти сына в ее жизни внезапно появляется надежда. Она знакомится с пожарным Николаем, от которого узнает, что на пепелище были найдены только останки их экономки Алисы, а вот останков Антошки – нет. Это дает Асе призрачную надежду, за которую она отчаянно хватается. Ей хочется верить, что ее сынишка, возможно, все еще жив. Но где тогда ее мальчик?

Асе нужна помощь в поисках сына. Однако лучшая подруга Эля отказывается верить, что ее крестник жив. Бывший муж Геннадий, который все еще любит Асю, всерьез опасается, что она сошла с ума от горя. И только Николай, который не понаслышке знает, каково это быть вдали от своего ребенка, протягивает разуверившейся женщине руку помощи

1-4 серии сериала «Мальчик мой» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Мальчик мой - 1 серия онлайн

Мальчик мой - 2 серия онлайн

Мальчик мой - 3 серия онлайн

Мальчик мой - 4 серия онлайн