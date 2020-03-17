Карпатский рейнджер: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.03.2020)

17 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 12 серии сериала Карпатский рейнджер:

Пол по рации связывается с полицейским из Польши. Тот рассказывает ему, где найти укрытие времен Второй мировой войны, там Пол с девочкой могут дождаться подмоги. Рейнджер учит девочку стрелять из револьвера, а она его – танцевать. Они пытаются убежать от преступников лесом, но там неожиданно встречают отца девочки.

12 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.