Карпатский рейнджер: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 12.03.2020)

12 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 10 серии сериала Карпатский рейнджер:

В Нагуру приезжает брат убитого ранее парня и сам пытается найти преступника. Но, кажется, не для того, чтобы посадить его за решетку, он хочет самостоятельно с ним разобраться. Местный патологоанатом вспоминает, где раньше видел Катерину, когда-то она работала в частной клинике во Львове. Но она не рада, что кто-то узнал о ее прошлой жизни. В это же время две девушки усыпляют друга покойного. Чем же могли натворить эти ребята, что их ждала такая жестокая месть, и кто станет следующей жертвой?

10 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.