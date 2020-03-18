Карпатский рейнджер: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 18.03.2020)

18 марта 2020 19:44 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 18.03.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 18.03.2020)

18 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 13 серии сериала Карпатский рейнджер:

Пол и Катерина просыпаются вместе. Рейнджер просит девушку сходить в лесную хижину и обследовать Дарину, ведь та беременна. Но он не объясняет, почему местонахождения девушки нужно скрывать, чем провоцирует у Катерины ревность.  Между Степаном и Мирославой растет напряжение, потому что Оксана сказала, что беременна от Степана. Кто-то похитил лидокаин и хирургические инструменты с медпункта. Расследование Пола приводит его и Степана в лес, где они находят брошенную машину и пятна крови. В это время в Нагуру приезжает столичный полицейский.

13 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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