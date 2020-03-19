Карпатский рейнджер: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 19.03.2020)

19 марта 2020 20:12 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 19.03.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 19.03.2020)

19 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 14 серии сериала Карпатский рейнджер:

Оказывается, что столичный полицейский приехал не в отпуск, он ищет девушку, в которую влюблен. Она – киллер, и чтобы сбежать и дать показания против своего учителя, пытается выехать заграницу. Но девушку вскоре выслеживаю и теперь всем жителям Нагуры грозит опасность.

14 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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