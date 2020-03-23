Карпатский рейнджер: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 23.03.2020)
23 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 15 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.
Кто-то поджигает дом семейной пары, во время пожара люди не выживают. Но на месте преступления ничего не указывает на то, что это поджог. Пол чувствует в этом деле что-то подозрительное, еще и оказывается, что у пары был пай земли, за который можно было получить хорошие деньги. Во время опроса соседей в одном из домов никто не открывает не двери. Мирослава наведывается к соседям во второй раз и чудом спасает мужчину.
15 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.