Карпатский рейнджер: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.03.2020)

26 марта 2020 18:44 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.03.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.03.2020)

25 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 17 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 17 серии сериала Карпатский рейнджер:

Одному из посетителей ресторана, где Жанна работает управляющей, стало плохо. Он считает, что в ресторане травят людей некачественными продуктами. Но все анализы показали, что санитарные нормы в ресторане соблюдены. Но от чего же тогда плохо людям? В город приезжает человек, связанный с прошлым Степана. Он пытается уговорить Мирославу помочь ему подставить Степана. 

17 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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