Карпатский рейнджер: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 26.03.2020)

26 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 18 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 18 серии сериала Карпатский рейнджер:

Катерина догадывается, почему людям становится плохо. Все из-за радиации, и вместе с Полом они идут брать образцы. Местные жители считают, что это проклятье, связанное с мистическими местами в Нагуре. Степан пытается успокоить местных жителей и придумывает новую легенду.

18 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.