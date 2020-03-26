Карпатский рейнджер: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 26.03.2020)

26 марта 2020 20:10 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 26.03.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 26.03.2020)

26 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 18 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 18 серии сериала Карпатский рейнджер:

Катерина догадывается, почему людям становится плохо. Все из-за радиации, и вместе с Полом они идут брать образцы. Местные жители считают, что это проклятье, связанное с мистическими местами в Нагуре. Степан пытается успокоить местных жителей и придумывает новую легенду.

18 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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