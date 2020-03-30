Карпатский рейнджер: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 30.03.2020)

30 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 19 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 19 серии сериала Карпатский рейнджер:

Пол, Степан, Мирослава и Катерина отправляются в Киев на встречу с Скачко, заместителем министра внутренних дел. Пол и Катерина хотят доказать, что девушка получила без конкурса должность судмедэксперта не из-за их отношений, а Степан добивается снятия с себя обвинений, ведь Мирослава подставила его с наркотиками. По дороге они решают подзаправится и попадают в перестрелку из-за ограбления АЗС. На место преступления приезжает их знакомый – столичный полицейский Никита Антонов. Теперь они будут решать не только личные вопросы, а и помогут своему приятелю.

19 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.