Карпатский рейнджер: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 31.03.2020)

31 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 20 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 20 серии сериала Карпатский рейнджер:

Степан никак не может решить проблему с генералом, и даже наоборот – он усугубляет конфликт. Пол, пытаясь помочь Антонову, внедряется в закрытый байкерский клуб, который связан с грабителями АЗС. Пол рассказывает Катерине, почему он решил стать рейнджером и почему так не терпит коррупцию. Антонов, Пол и Степан придумывают план, который поможет завоевать доверие грабителей и за одно насолить генералу. Вскоре Степана похищают, и Мирослава в одиночку отправляется на его спасение.

20 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.