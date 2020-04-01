Карпатский рейнджер: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 01.04.2020)

1 апреля 2020 20:10 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 01.04.2020)

1 апреля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 21 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 21 серии сериала Карпатский рейнджер:

Молодого мужчину выпускают из психиатрической лечебницы. Врачам кажется, что он уже пережил смерть жены и избавился от мыслей о мести за ее смерть. Но как только мужчина вышел из лечебницы, он похищает лечащего врача умершей жены. Но тот утверждает, что во всем виновата Катерина и обманом выманивает ее на встречу. В это же время в город приезжают коллекторы, которые тоже разыскивают Катерину. Кажется, ее секреты один за одним начали вскрываться.

21 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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