Карпатский рейнджер: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 06.04.2020)

6 апреля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 23 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 23 серии сериала Карпатский рейнджер:

Заместитель министра внутренних дел Игорь Скачко и куратор программы «Украинский шериф» Томас Гриффит сообщают Полу, что программа в Нагуре окончена, и он может возвращается домой в Канаду. Пол предлагает Катерине уехать вместе с ним. В лесу Дироштан находит труп неместного парня, а директор дома культуры замечает на лесной поляне подозрительное захоронение. Во время расследования Пол находит Дарину и деда, которые прятались в лесу.

23 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.