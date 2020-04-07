Карпатский рейнджер: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 07.04.2020)

7 апреля 2020 20:10 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 07.04.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 07.04.2020)

7 апреля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 24 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 24 серии сериала Карпатский рейнджер:

В захоронении на лестной поляне находят несколько трупов. Пол принимает решение, что он не уедет, пока не закончит свое последнее дело. Жанна, управляющая рестораном, пропадает. Как раз накануне она должна была достать улики против незаконной деятельности местного криминального авторитета Шрама. Дарина рассказывает Полу информацию, из-за которой ей пришлось скрываться. Расследование приводит рейнджера и его помощников к неожиданным открытиям, ведь за Шрамом стоят влиятельные покровители. Пол, Степан, Коровяк, Мирослава, Катерина, Дироштан и дед решают самостоятельно покончить с криминальной деятельностью преступников.

24 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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